Москва, , 10:58 — REGNUM Комитет Совета Федерации по госстроительству готов к тесному сотрудничеству с профильными комитетами Госдумы по проработке законодательства с учётом обновлённой Конституции России. В настоящее время идёт работа над первым законопроектом, который касается сохранения территориальной целостности России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июля заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на заседании президиума Совета законодателей.

«Нам предстоит напряжённая работа. Я уверен, что мы с этой работой справимся. Комитет Совета Федерации получил совершенно чёткие, исходя из своих компетенций, поручения по подготовке соответствующих изменений в закон», — заявил Клишас.

«В координации с профильными комитетами Государственной думы к этой работе приступим незамедлительно. Уже вчера мы с Павлом Владимировичем Крашенинниковым один из проектов закона в Государственную думу внесли. Готовы к практической совместной ежедневной работе», — подчеркнул он.

Первый пакет поправок, в частности, касается защиты территориальной целостности страны. Поскольку в обновлённом тексте Конституции закреплён прямой запрет на отчуждение части территории страны, то в законопроекте предлагается дополнить Уголовный кодекс предлагается дополнить новой статьёй 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации».

Таким образом, за нарушение территориальной ценности предлагается ввести наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет, за публичные призывы к нарушению территориальной целостности — лишение свободы на срок до четырех лет, а за призывы к нарушению территориальной целостности через интернет — штраф в размере до 300 тыс. рублей.

Сроки прохождения законопроекта зависят от Госдумы, однако «до конца весенней сессии закон может быть принят», допустил ранее Клишас.

По словам сенатора, поправка может быть принята достаточно оперативно, поскольку, как показала общественная дискуссия о поправках к Конституции, норма о защите суверенитета и территориальной целостности «пользовалась очень высокой поддержкой граждан».