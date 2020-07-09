Москва, 9 июля 2020, 10:57 — REGNUM Евросоюзу предстоит конфликт с партнёром по НАТО — Турцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июля заявил профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что приоритетом Германии станет «усиление европейского единства»
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий объяснил, что после выхода Великобритании из состава Европейского союза, канцлер Германии Ангела Меркель вынуждена озаботиться военно-политическим прикрытием нового европейского порядка.
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