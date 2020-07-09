Джакарта, , 10:53 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что реализация экономического роста в третьем квартале 2020 года станет ключом к восстановлению национальной экономики, сообщает Antara.

По его словам, государственные расходы станут главной движущей силой экономики в разгар пандемии.

Кроме того, президент напомнил, что государственные расходы должны идти на покупки товаров внутри страны.

«Больше не нужно покупать товары за границей, не говоря уже о масках, мы производим много средств индивидуальной защиты, 17 миллионов продукции в месяц. Хотя мы используем только от 4 до 5 миллионов единиц», — заявил глава Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати прогнозирует сокращение экономики страны во втором квартале 2020 года на 3,8% из-за пандемии.

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