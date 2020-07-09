Москва, , 11:00 — REGNUM Новым главой аппарата Московской городской думы может стать бывший префект Восточного административного округа (ВАО) Москвы Всеволод Тимофеев. Об этом сообщает депутат законодательного собрания столицы Елена Янчук (КПРФ) в своём телеграм-канале.

Парламентарий отмечает, что проект соответствующего постановления уже поступил депутатам. Внес документ председатель Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия»). Вопрос об утверждении его кандидатуры будет рассматриваться 15 июля на пленарном заседании МГД.

Янчук также отмечает, что на данный момент Тимофеев является руководителем объединённого музея-заповедника Измайлово, Коломенское, Люблино.

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