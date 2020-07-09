д. Юкки, , 11:31 — REGNUM Глава и четыре депутата деревни Юкки Всеволожского района Ленинградской области оказались в центре скандала после того, как прокуратура выявила у них не внесенные в годовые декларации данные. Представителям муниципальной власти грозило лишение депутатских мандатов, однако обошлось всего лишь предупреждением. Об этом 9 июля сообщает издание «Online47».

Как выяснилось, во время проверки данных, поданных чиновниками региона в декларации о доходах за 2019 год, выяснилось, что у четверых депутатов, в том числе и у главы поселения, не были указаны десятки банковских счетов, машины и другие активы.

«По результатам проведенной проверки установлены факты представления неполных и недостоверны сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Черепановой Л.А., а также депутатами Аркания Р.Г., Андреевым В.В., Бунтовым Н.А. и Рыминой Н.Н.», — говорится в прокурорском представлении.

Отметим, что все выявленные «пробелы» в декларациях, муниципальные депутаты посчитали «незначительными», «неумышленными», а информацию прокуроров — «устаревшей».

На 9 июля было запланировано закрытое заседание совета депутатов муниципального образования «Юкковского сельского поселения». В рамках него планировалось обсуждение применения мер ответственности в отношении главы Ларисы Черепановой, а также депутатов Николая Бунтова, Наталии Рыминой, Вячеслава Андреева и Реваза Аркания. Предполагалось, что все они должны будут сдать свои мандаты и освободить посты.

Однако итого скандального заседания совета депутатов в Юкках стало предупреждение о необходимости предоставлять полные сведения и отчеты.

«От совета депутатам объявляется предупреждение о необходимости предоставлять полные сведения. Депутатам необходимо сесть и проверить, хорошо подумать, — зачитали решение депутатов МО на заседании. — До 1 августа у вас есть время дополнить те сведения, которые вы предоставляли в 2019 году. Чтобы больше такого не было».

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