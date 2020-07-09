Магас, , 10:45 — REGNUM В Ингушетии сменили главу национальной телерадиокомпании «Ингушетия». На должность, которую ранее занимал Руслан Майсигов, назначили Беллу Альдиеву — помощника главы республики, начальника управления пресс-службы главы и правительства, сообщили в НТРК «Ингушетия».

Новой главе компании 34 года, она самая молодая из всех руководителей НТРК «Ингушетия». По специальности Альдиева журналист, она окончила в 2006 году Ставропольский государственный университет. Работала редактором и ведущей в программах ГТРК «Ингушетия» и на радио.

На работу в пресс-службу главы Ингушетии она пришла в 2010 году. С 2019 года назначена на должность помощника главы региона и его пресс-секретаря.