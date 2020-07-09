Москва, , 10:45 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил уведомить все международные организации о том, что Конституция доминирует над ранее принятыми решениями и соглашениями, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

«Нам правильно было бы уведомить все международные организации о том, что наша Конституция теперь доминирует над решениями, которые приняты и будут приниматься, — с тем чтобы наши коллеги из международных организаций, начиная с ПАСЕ и заканчивая другими структурами, понимали, что мы будем руководствоваться своей Конституцией, и её положения занимают доминирующее положение по отношению к тем решениям, которые могут быть приняты», — заявил Володин в ходе заседания президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации.

Речь идёт об укреплении нашего суверенитета, подчеркнул спикер Госдумы.

«Мы считаем крайне важным такую норму… и после ее вступления в силу правильно было бы проанализировать сегодня все межгосударственные соглашения в рамках международных организаций, которые сформировали правовое поле в течение девяностых годов и до сегодняшнего дня», — отметил Володин.

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