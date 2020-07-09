Вашингтон, , 10:44 — REGNUM США не намерены продолжать финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до того момента, когда страна полностью выйдет из состава организации. Об этом 8 июля сообщил на брифинге для журналистов госсекретарь США Майкл Помпео.

«Мы будем работать с Конгрессом по поводу того, что делать с выделенными (на финансирование ВОЗ — прим. ред.) средствами», — заявил госсекретарь США в ответ на вопрос о том, намерены ли США финансировать организацию до момента своего полного выхода из ВОЗ 6 июля 2021 года.

Также Помпео отметил, что власти США все сделают в данном вопросе правильным образом.

«Однако президент (США Дональд Трамп) предельно ясно дал понять, что мы не будем брать на себя финансирование организации, которая исторически была некомпетентной и не выполняла своих основных функций», — подчеркнул он.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 7 июля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что США информировали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о своем выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года. При этом он отметил, что Гутерриш должен будет проверить, как США выполнили условия выхода из ВОЗ, в которые входит предупреждение о таком выходе за один год и полное погашение финансовых обязательств перед организацией.