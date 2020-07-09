Анкара, , 10:44 — REGNUM Превращение собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть единогласно поддержано Государственным советом Турции. Об этом 9 июля журналист Рагып Сойлу написал в Twitter, ссылаясь на надёжные источники в правительстве.

«Административный суд единогласно постановил превратить собор Святой Софии в мечеть, отменив решение кабинета министров 1934 года», — отмечает Сойлу.

Он добавил, что решение о новом статусе собора Госсовет Турции обнародует 10 июля.

Турецкие оппозиционные партии молчаливо встретили это известие, уточнил журналист. Так, основная оппозиционная сила — Республиканская народная партия (CHP) заявила, что не будет протестовать.

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