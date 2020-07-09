Москва, 9 июля 2020, 10:33 — REGNUM Отношения Москвы и Киева после событий 2014 года изменились, однако Россия не намерена проводить недружественную политику в отношении Украины. Об этом сегодня, 9 июля, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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Политик подчеркнул, что Россия и Украина не ссорились. Это касается и Грузии.
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Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году после госпереворота на Украине Крым в результате проведённого референдума вернулся в состав РФ. Официальный Киев до сих пор не признал итоги всенародного волеизъявления и не теряет надежды вернуть «оккупированный страной-агрессором» полуостров.