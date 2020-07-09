Москва, , 10:33 — REGNUM Отношения Москвы и Киева после событий 2014 года изменились, однако Россия не намерена проводить недружественную политику в отношении Украины. Об этом сегодня, 9 июля, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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«Нет, просто украинцы должны смириться с теми реалиями, которые существуют, и заняться урегулированием внутреннего кризиса на юго-востоке своей страны», — сказал в интервью ИД « Комсомольская правда » Медведев.

Политик подчеркнул, что Россия и Украина не ссорились. Это касается и Грузии.

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«Мы ни с кем не ссорились, мы реагировали на недружественные действия некоторых государств, когда это было необходимо», — сказал зампред Совбеза.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году после госпереворота на Украине Крым в результате проведённого референдума вернулся в состав РФ. Официальный Киев до сих пор не признал итоги всенародного волеизъявления и не теряет надежды вернуть «оккупированный страной-агрессором» полуостров.