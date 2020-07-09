Москва, , 10:33 — REGNUM Провести анализ всех международных соглашений РФ на предмет соответствия поправкам к Конституции предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

По его словам, после принятия конституционных поправок стоит проанализировать все соглашения, заключенные в 90-х в рамках международных организаций.

«Правильно было бы проанализировать сегодня все межгосударственные соглашения в рамках международных организаций, которые сформировали правовое поле в течение девяностых годов и до сегодняшнего дня», — заявил Володин в ходе заседания президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации.

Также Володин заявил о необходимости уведомить все международные организации о соответствующей поправке.

«Мы будем руководствоваться своей Конституцией», — подчеркнул Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России прошло голосование по поправкам к Конституции, изменения нашли поддержку большинства граждан. Госдума и Совфед начали работу над изменением законодательства во исполнение поправок в Основной закон страны.