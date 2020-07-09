Бамако, , 10:36 — REGNUM Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта заявил о готовности удовлетворить требование оппозиции, назначив на посты в Сенате страны оппозиционных депутатов, которые не были избраны в правительство на прошедших выборах. Об этом передает RFI Kiswahili.

По словам репортеров радиостанции, Кейта принял данное решение, чтобы вернуть в страну «мир и порядок» после прошедших несколькими неделями ранее массовых акций протеста. Протестующие требовали отставки президента Мали, а также выражали свое недовольство в связи с работой правительства и отсутствием безопасности в стране. С 2012 года сотни человек были убиты, а тысячи других были вынуждены покинуть свои дома из-за нападений вооруженных боевиков.

Кроме того, о решении было объявлено через день после того, как Кейта провел переговоры с главным организатором антиправительственных акций протеста и лидером оппозиции Шейхом Махмудом Дико. Кейта и Дико провели официальные переговоры впервые за всю историю, отмечают журналисты.

Президент подчеркнул, что назначение в Сенат оппозиционных политиков должно побудить оппозицию принимать участие в разрешении проблемы с отсутствием безопасности в Мали.

Читайте ранее в этом сюжете: Афросоюз призвал к разрешению политического кризиса в Мали