Вашингтон, , 10:57 — REGNUM Утверждения американских СМИ о том, что Россия якобы была готова платить афганским террористам за убийства военнослужащих США, откровенно лживы. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в ходе видеоконференции, организованной вашингтонским Центром национальных интересов.

Он подчеркнул, что Россия не заинтересована в победе терроризма в Афганистане. Публикация о «сговоре» с членами радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является провокационной, это откровенная ложь.

«Я бы хотел полностью отвергнуть все обвинения против России», — заявил Антонов.

Он добавил, что с американскими коллегами обсуждалась эта публикация, появившаяся в СМИ.

Предположение о «сговоре» российской военной разведки с боевиками появилось 26 июня в газете The New York Times. Как сообщало ИА REGNUM, утверждалось, что таким образом спецслужба стремится сорвать планы США по установлению мира с радикальной афганской группировкой, однако никаких доказательств тому не было приведено.

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