Берлин, , 10:24 — REGNUM Польша предъявила претензии Германии в необъективном освещении немецкими СМИ польской выборной кампании, пишет журнал Der Spiegel.

МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Германии в Варшаве Кнута Абрахама, где ему была предъявлена официальная претензия. Дипломату заявили, что некоторые публикации в немецких СМИ предоставляют недостоверную информацию.

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский считает, что немецкие СМИ подыгрывают Рафалу Тшасковскому — сопернику действующего главы Польши Анджея Дуды в президентской гонке.

Напомним, 28 июня закончился первый тур президентских выборов, на которых Анджей Дуда набрал 43,5% голосов, а Рафал Тшасковский — 30,46%. Второй тур состоится 12 июля.