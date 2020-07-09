Киев, , 10:15 — REGNUM Служба безопасности Украины просит экс-главу Нацбанка Украины Валерий Гонтареву не распространять заявления, которые могут нанести вред национальной безопасности государства.

С таким заявлением спецслужба выступила 9 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что Гонтарева накануне призвала МВФ «заморозить» сотрудничество с Киевом и потребовать досрочно погасить уже выданные кредиты — из-за увольнения с поста главы НБУЯкова Смолия 3 июля. Она предполагает, что президент Зеленский назначит новым главой регулятора человека из окружения олигарха Игоря Коломойского.

Служба безопасности Украины подчеркивает, что уважает право каждого гражданина на свободу слова, однако считает недопустимым заявления, которые могут нанести вред национальной безопасности государства, в частности, в финансово-экономической сфере и негативно повлиять на ситуацию в стране. СБУ призывает всех бывших чиновников, а не только Гонтареву, воздержаться от подобных «неоднозначных комментариев» и заботиться о национальных интересах Украины, «а не сеять панические настроения среди населения и расшатывать экономическую стабильность государства».

ИА REGNUM напоминает, что Гонтарева занимала пост главы Нацбанка Украины с 2014 по 2018 годы при президентстве Петра Порошенко. В настоящее время живет в Лондоне.