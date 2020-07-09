Мехико, , 10:17 — REGNUM В посольстве Южной Корее в Мексике подтвердили один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства.

По их словам, сотрудник посольства сдал положительный тест на коронавирус 8 июля.

В связи с выявлением случая заражения посольство Южной Кореи в Мексике временно закроет свои двери (с 9 по 13 июля), а все сотрудники, ранее контактировавшие с инфицированным, будут помещены на карантин и проверены на наличие вируса.

В настоящее время в Мексике выявили более 275 тыс. случаев заражения коронавируса, жертвами пандемии стали более 32,7 тыс. человек.