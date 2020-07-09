Москва, , 10:15 — REGNUM Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который ранее был задержан у своего дома по подозрению в причастности к тяжким преступлениям, доставили в Москву. Об этом 9 июля сообщает Telegram-канал «BRIEF/НЕЗЫГАРЬ».

По предварительной информации следствия, Фургал подозревается в связях с преступными группировками в начале нулевых, совершавшими тяжкие преступления.

Также известно, что губернатор Хабаровского края был задержан у своего дома и не успел заехать на работу, чтобы назначит вместо себя временно исполняющего обязанности.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве задержанному губернатору Сергею Фургалу предъявят обвинение.