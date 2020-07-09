Москва, 9 июля 2020, 10:14 — REGNUM Германский гегемонизм возрождается в Европе, и канцлер ФРГ Ангела Меркель оказывается вынуждена как-то заботиться о военно-политическом прикрытии нового европейского порядка, в котором Германия становится доминирующей силой, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 9 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Меркель о сильной европейской внешней политике и политике в сфере безопасности.
Напомним, как сообщалось ранее, Меркель, выступая перед депутатами Европарламента, заявила, члены ЕС «должны больше рассчитывать на себя», так как «миропорядок меняется на исключительных скоростях», и что «надо рассматривать сильную общую европейскую внешнюю политику и политику в сфере безопасности».
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