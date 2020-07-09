Благовещенск, , 10:12 — REGNUM В Амурской области ещё один, третий по счёту, кандидат подал документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности мэра Благовещенска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской думе.

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Побороться за пост градоначальник решил действующий первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев. Ему 46 лет, родился он в селе Константиновка Амурской области. Имеет два высших образования — инженер-электрик и Государственное и муниципальное управление. С 2005 года был депутатом думы Благовещенска сразу в трёх созывах подряд. В 2014 году был избран депутатом Законодательного собрания региона.

Как сообщало ИА REGNUM, документы на конкурс по замещению должности мэра Благовещенска ранее в городскую думу подали директор МП «Муниципальный центр международного сотрудничества» Сергей Шимко и директор ООО «Система» Георгий Белик.

Приём документов завершится 9 июля. Мэра Благовещенска депутаты изберут 23 июля на очередном заседании думы.