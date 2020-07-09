Вашингтон, , 10:18 — REGNUM Россия не получила положительной реакции от США на предложение обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его слова приведены в Facebook российского посольства.

Антонов отметил, что в отношениях двух стран есть множество проблем. Для их урегулирования стоило бы «расчистить площадку» и заняться восстановлением двусторонних связей.

В 1933 году США и СССР, восстанавливая прерванные после 1917 года отношения, письменно закрепили договорённость о взаимном невмешательстве. Американский президент Франклин Рузвельт и советский нарком по иностранным делам Максим Литвинов обменялись личными нотами, причём на процедуре настаивали США.

Теперь Россия предложила повторить опыт, предоставив такие гарантии. В июне 2018 года проект такого письма был направлен в Госдепартамент, однако позитивной реакции до сих пор нет, пояснил Антонов.

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