Тбилиси, , 10:06 — REGNUM Грузия не должна торопиться с открытием границ, в том числе со странами Евросоюза, потому что и сами страны ЕС не торопятся сделать это, считает глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Об этом министр заявил в вечернем эфире телекомпании «Имеди», комментируя решение правительства о возобновлении в августе сообщения с 5 странами ЕС.

«Решением Совета Евросоюза об открытии границ с третьими странами, которое было принято 30 июня, Грузия попала в список безопасных стран, и я думаю, это был очень большой успех и признание тех эффективных шагов, которые правительство Грузии сделало в борьбе с коронавирусом», — заявил Залкалиани.

Он отметил, что многие страны Евросоюза пока воздерживаются от открытия границ и не выполняют рекомендации Совета ЕС, проявляя осторожность в этом вопросе.

«Но есть и такие страны, которые открыли для Грузии границы без всяких условий, а это значит, что наши граждане смогут путешествовать в эти страны без прохождения карантина. Исходя из этого, и мы сформулировали соответствующий подход. Наше решение означает, что граждане этих 5 стран будут приезжать в Грузию без всяких барьеров», — сообщил Залкалиани.

В то же время он подчеркнул необходимость осторожного подхода к вопросу открытия границ и сослался на те страны ЕС, которые раньше приняли аналогичное решение, а затем были вынуждены сделать обратные шаги и ввести ограничения.

«Те страны, которые очень быстро приняли решение и моментально открыли границы, сегодня принимают обратные решения и отступают назад. Этот осторожный подход, в первую очередь, обусловлен заботой о гражданах», — отметил Давид Залкалиани и подчеркнул, что и подход правительства Грузии к этому вопросу обусловлен прежде всего заботой о здоровье и безопасности собственного населения.

Напомним, что Грузия собиралась открыть прямое авиасообщение с зарубежными странами с 1 июля, а Совет ЕС принял решение о внесении Грузии в список безопасных стран 30 июня. Но в конце июня правительство Грузии приняло решение о продлении запрета на прямое авиасообщение до конца июля. 8 июля пресс-спикер премьер-министра сообщил, что с августа Грузия откроет границы для 5 стран ЕС — Германии, Франции, Литвы, Латвии и Эстонии, но граждане этих стран смогут приезжать в Грузию без прохождения обязательного карантина только прямыми регулярными авиарейсами. Что касается сухопутных границ Грузии, на них продолжает действовать прежний режим ограничений.