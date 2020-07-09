Минск, , 10:04 — REGNUM В Белоруссии защита задержанного претендента на пост президента республики экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико ходатайствует об изменении ему меры пресечения на домашний арест. Об этом сообщил один из адвокатов Бабарико Дмитрий Лаевский.

«Подано ходатайство об изменении меры пресечения на более мягкую: просим домашний арест с правом общения со штабом и СМИ», — написал Лаевский на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 9 августа должно состоятся основное голосование на выборах президента страны. В разгар предвыборной кампании, в частности, был заключен под стражу основной соперник Александра Лукашенко на президентских выборах — Виктор Бабарико, а также его сын Эдуард Бабарико.

До сих пор правоохранительные органы отказывались называть статьи, по которым обвиняются отец и сын Бабарико. Генпрокуратура Белоруссии 1 июля официально заявила о законности ареста и содержания их под стражей. Тем временем белорусские правозащитные и международные организации признали Виктора и Эдуарда Бабарико политзаключёнными.

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