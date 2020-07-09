Уагадугу, , 10:05 — REGNUM Представители правозащитной организации Human Rights Watch обвинили представителей вооруженных сил Буркина-Фасо в убийствах мирных граждан. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на доклад Human Rights Watch.

В докладе отмечается, что в городе Джибо было обнаружено массовое захоронение, в котором находились тела 180 гражданских лиц. Как сообщают исследователи организации, находившиеся в захоронении лица были убиты в период с ноября 2019 года по июнь 2020 года.

По словам экспертов Human Rights Watch, все имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что правительственные войска были причастны к этим жестоким убийствам.

«Свидетельства, собранные нами в ходе нашего расследования, подтверждают причастность правительственных войск к жестоким массовым убийствам. Жители округа Джибо, которые видела эти тела, а также те, кого мы опросили в ходе расследования, рассказали, что все убитые — мужчины, большинство из которых представители этноса фульбе, и по словам местных жителей, почти все они были расстреляны, поскольку в захоронении их обнаружили со связанными руками и завернутыми в ткань головами», — заявил Бенедикт Джиннерод, глава HRW во Франции.

Он также призвал правительство Буркина-Фасо провести обещанное расследование инцидента, отметив, однако, поразительную частоту подобных преступлений в стране.