Екатеринбург, , 10:06 — REGNUM Экс-зампреда свердловского отделения партии «Яблоко» Ирину Скачкову исключили из организации после скандала. Об этом заявили в самой партструктуре.

Как передает ИА Znak, своими действиями работавшая с 2001 года Скачкова дискредитировала отделение, считают в партии. Бывшая зампред, считает нынешний глава реготделения Сергей Хореженко, систематически распространяла порочащую информацию о руководстве партии.

Сама же Скачкова утверждает, что уже много раз сообщало о странном поведении других членов партии. По мнению изгнанной активистки, последние выборы главы реготделения прошли нечестно. Это и другие суждения могли стать поводом к исключению, уверена Скачкова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-зампред пыталась возглавить свердловское отделение «Яблока».

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