Вашингтон, , 09:47 — REGNUM От отношений между Россией и США зависит благополучие всего мира. Поэтому страны не могут позволить себе не общаться, даже при наличии существенных разногласий. Такое мнение в ходе выступления на видеоконференции, организованной вашингтонским Центром за национальный интерес, высказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

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Дипломат убеждён, что Россия и США не являются врагами, однако отметил наличие большого количества накопившихся противоречий.

«Очень сложно говорить о российско-американских отношениях, — признался посол. — Существуют противоположные взгляды на то, кому следует предпринять первый шаг навстречу».

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По его словам, которые приводит ТАСС, пока этот процесс «похож на хождение по кругу без какой-либо четкой перспективы найти общие позиции».

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее заявил, что Россия больше не видит в Соединённых Штатах партнёра, с которым можно договариваться. По его словам, Москва утратила доверие к Вашингтону как к контрагенту.