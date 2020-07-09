Белград, , 09:42 — REGNUM Девятнадцать полицейских пострадали во время беспорядков в Белграде, связанных с ужесточением карантинных мер. Об этом 9 июля заявила журналистам доктор клиники скорой помощи Ивана Стефанович.

По её словам, во время протестов дежурили 12 бригад скорой медицинской помощи. Травмы получили также 17 демонстрантов. По данным Стефанович, тяжелых травм не обнаружено. Однако одного из полицейских сбил легковой автомобиль.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля глава МВД Сербии Небойша Стефанович заявил, что во время уличных беспорядков в Белграде ранены не менее десяти полицейских. По его словам, один из правоохранителей получил перелом обеих ног.

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