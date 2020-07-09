Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Федеральное бюро расследований (ФБР) США заинтересовалось деловыми связями беглого миллиардера из Китая Го Вэньгуя и бывшего помощника президента США Стивена Бэннона, которого бизнесмен нанял в качестве консультанта. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal.

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По данным собеседников издания, ведомство собирает данные о средствах, которые миллиардер направил на финансирование СМИ в США. Сотрудники ФБР опрашивает людей, которые знают Го Вэньгуя и Стивена Бэннона.

Уточняется, что проверки проводятся уже в течение полугода, однако, что стало причиной для расследования, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал, в центре которого оказался Го Вэньгуй, разгорелся летом 2017 года, когда против миллиардера было выдвинуто обвинение в уклонении от уплаты налогов и незаконном выводе средств на зарубежные счета. Обвиняемый скрылся от правосудия на территории США, после чего выступил против главы антикоррупционной комиссии КНР Ван Циншаня — ближайшего соратника Си Цзиньпина.

Следствие установило, что в период с мая 2008 года по апрель 2015 года Го Вэньгуй через подставных лиц создал три компании, которые выставляли счета его основной фирме, выведя таким образом более 1,44 млрд юаней (около $211,05 млн).

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