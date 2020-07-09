Москва, , 09:29 — REGNUM Никаких оснований для проведения очередного саммита «Нормандской четверки» нет. Об этом 9 июля заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак 9 июля в интервью ТАСС.

По его словам, следующий саммит можно проводить только тогда, когда будут выполнены условия предыдущих договоренностей. «По состоянию на сегодня ни одна из договоренностей парижского саммита не выполнена», — сказал Козак.

Замглавы администрации президента добавил, что заявления украинской стороны о проведении саммита в августе 2020 года — это попытка выдать желаемое за действительное.

Напомним, 6 июля заместитель председателя правительства Украины Алексей Резников заявил, что следующая встреча «Нормандской четверки» может пройти в Берлине в августе 2020 года.

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