Сеул, , 09:28 — REGNUM 9 июля министр иностранных дел ОАЭ посетит Южную Корею по случаю 40-летия установления дипломатических отношений между странами, сообщает KBS.

Согласно опубликованным данным, в рамках своего визита Абдалла бен Заид Аль Нахайян встретится с высокопоставленными лицами Южной Кореи, с которыми обсудит пути укрепления дружественных отношений и вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях, включая ядерную энергетику и здравоохранение.

Известно, что это первый случай, когда глава МИД ОАЭ совершит визит в другую страну после объявления пандемии коронавируса.

Напомним, что в период с 13 по 15 июня замглавы МИД Южной Кореи Ким Гон посетил ОАЭ, где встретился с высокопоставленными лицами государства, с которыми обсудил введение системы упрощения процедуры въезда для бизнесменов обеих стран.

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