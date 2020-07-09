Нью-Йорк, США, , 09:20 — REGNUM Германия в Совете Безопасности ООН голосовала против резолюции, предложенной Россией потому, что считает недостаточным работу только одного пограничного перехода на границе Сирии и Турции. Об этом говорится в распространённом заявлении постпредства ФРГ.

«Хотя размеры и пропускная способность пограничных переходов различны, они одинаково необходимы для оказания помощи 2,8 миллиона нуждающимся на северо-западе Сирии», — объяснили немецкие дипломаты.

Они также выразили неудовлетворение формулировкой, предложенной Россией по санкциям против Сирии. В Берлине убеждены, что введение санкций против властей Сирии не затронет сирийский народ и не повлияет на доставку гуманитарной помощи в страну.

Напомним, режим упрощённой доставки гуманитарных грузов в охваченную конфликтом страну действует с июля 2014 года. Ранее в 2020 году число пунктов по решению Совбеза ООН сократили с четырёх до двух, однако сирийские войска взяли под контроль удерживаемые боевиками территории, и необходимость во втором пункте пропуска отпала, так как Сирия самостоятельно смогла доставлять грузы в регионы.

В результате Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на проект резолюции, продлевающей работу двух погранпереходов, предложив сохранить только один.

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