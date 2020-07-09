Додома, , 09:25 — REGNUM Представители правозащитной организации Amnesty International потребовали снять обвинения с задержанного в Танзании комика Идриса Султана. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, суд над Идрисом, которому были предъявлены обвинения в «попытке зарегистрировать на себя сим-карту, которой ранее владело другое лицо», а также в том, что он не «подтвердил свою личность для владения сим-картой в установленные сроки», состоится 9 июля. Инносент Мапига, бывший владелец сим-карты, также был арестован за то, что не уведомил соответствующие органы о том, что передал свою сим-карты другому лицу.

Напомним, что Идриса арестовали в мае после того, как в сети распространилось видео, в котором он смеется, просматривая старые фотографии президента Танзании Джона Магуфули. После чего ему были предъявлены обвинения.

Глава Amnesty International по югу и востоку Африки Депроуз Мучена заявил: «Очевидно, что властям Танзании не в чем обвинить Идриса Султана, и преследование происходит только из-за его шуток. Суд должен снять с него надуманные обвинения».

По законодательству Танзании задержанным грозит штраф не менее 5 миллионов танзанийских шиллингов (или тюремный срок, не превышающий 12 месяцев, либо и штраф, и тюремный срок одновременно).