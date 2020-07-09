Москва, , 09:28 — REGNUM Возможный отказ Украины выполнять Минские соглашения будет для всех чрезвычайным событием, но политически не застанет Россию врасплох. Об этом заявил 9 июля заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак ТАСС.

Козак прокомментировал заявления Киева о том, что Украина откажется от договорённостей, если переговоры в течение года не дадут для неё результата. Он отметил, что конечные цели, преследуемые Украиной, за более чем пять лет переговоров до конца никому не ясны.

Также неизвестно, что украинский президент Владимир Зеленский подразумевает под планами «B» и «C», а пытаться разгадать «секретный замысел» Киева бессмысленно.

«Выход Украины из минских соглашений для всех, конечно, будет чрезвычайным событием», — сказал Козак.

Однако это политическое событие, а не техногенное или природное ЧП, требующее детального плана по ликвидации. С политической точки зрения Россия будет готова к любому развитию событий, добавил он.

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