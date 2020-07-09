Сеул, 9 июля 2020, 09:08 — REGNUM Уровень поддержки политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина упала до отметки 50%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.
Согласно результатам опроса, проведенного с 6 по 8 июля среди 1510 человек старше 18 лет, уровень поддержки составил 50%, что на 0,2% ниже по сравнению с прошлой неделей. Не одобряет деятельность президента 45,7% респондентов, что на 0,2% выше, чем неделю назад. От ответа воздержались 4,3% опрошенных.
Известно, что уровень поддержки главы государства продолжает падать на протяжении шести недель подряд.
Уровень поддержки Демократической партии «Тобуро» составил 40,9%, Объединённой партии будущего — 29,5%, партии Справедливости — 6%, Открытой демократической партии — 4,9%, Народной партии — 3,1%.