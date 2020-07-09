Красноярск, , 09:08 — REGNUM В Красноярском крае началось седьмое заседание IX сессии Законодательного Собрания (ЗС) Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого законодательного органа.

В связи с тем, что у председателя ЗС Дмитрия Свиридова накануне была выявлена коронавирусная инфекция, проводит финальное в этом парламентском сезоне заседание его заместитель Сергей Попов, который призвал депутатов в этой «непростой ситуации», вызванной коронавирусам, работать в режиме «максимальной оперативности и продуктивности».

В ходе заседания, наряду с другими вопросами (которых в повестке более 50), планируется обсудить вопрос о создании комиссии для рассмотрения причин и последствий разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», запрет на продажу подросткам никотиносодержащей продукции и согласовать назначение новых судей.

Важнейший вопрос, который предстоит рассмотреть региональным депутатам — утверждение отчёта об исполнении бюджета Красноярского края за 2019 год. С докладом по бюджету перед депутатами выступает министр финансов края Владимир Бахарь.

Также сессия рассмотрит расширение числа получателей льготных ставок по УСН и внесёт коррективы в план приватизации в крае государственного имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае коронавирус был выявлен у председателя Законодательного Собрания региона Дмитрия Свиридова. Отмечается, что спикер ЗС, получивший положительный результат теста на новую коронавирусную инфекцию, чувствует себя хорошо и продолжит работать в дистанционном режиме.

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