Дар-эс-Салам, Танзания, , 09:04 — REGNUM Известный оппозиционный политик Танзании Тунду Лиссу вернется в страну 28 июля. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление Лиссу, сделанное им во время онлайн-дискуссии в рамках подкаста «Бюро Сопротивления» (The Resistance Bureau).

В соответствии с заявлением, Лиссу уже приобрел билет на самолет на 28 июля.

По словам репортеров, Лиссу ранее заявлял о своем намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в октябре 2020 года от ведущей оппозиционной партии Танзании «Партия за демократию и прогресс» (CHADEMA).

Напомним, что Лиссу проживает за границей с 2017 года, поскольку вынужден получать квалифицированную медицинскую помощь после того, как в Танзании на него было совершено покушение.

Отвечая на вопрос о том, будет ли ему разрешено въехать в Танзанию, Лиссу заявил: «У меня нет оснований полагать, что мне помешают вернуться на родину, я не преступник, я уехал из Танзании в бессознательном состоянии, в меня выстрелили 16 раз неизвестные лица, которые до сих пор находятся на свободе».

»Поэтому я возвращаюсь домой, чтобы задать вопросы правительству, которое заявляет о своей непричастности к покушению на мое убийство, и если мне запретят въезд, перед лицом всего мира это станет доказательством того, что правительство причастно к атаке 2017 года», — добавил политик.

«Бюро Сопротивления» — подкаст об актуальных вопросах, стоящих перед Африкой сегодня, в котором принимают участие ведущие активисты, представители гражданского общества, юристы, журналисты и политические деятели со всего африканского континента. Основные темы подкаста — солидарность в противодействии авторитаризму и репрессиям.