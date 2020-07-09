Тбилиси, , 09:09 — REGNUM Правила посещения пяти стран Евросоюза, с которыми Тбилиси открыл границу, позволяют иностранным гражданам свободно посещать Грузию, но грузинским гражданам, вернувшимся из ЕС, обязательно пройти двухнедельный карантин. Пресс-спикер премьер-министра Ираклий Чиковани 8 июля в эфире телеканала «Рустави 2» объяснил, что разные подходы вызваны разным количеством контактов этих категорий граждан.

«Очевидно, что у иностранцев гораздо меньше контактов, с которыми они могут соприкасаться. У граждан Грузии круг общения значительно шире», — сказал Чиковани. Он сообщил, что разный подход был сделан исходя из этих соображений.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля правительство Грузии решило открыть границы для граждан тех стран, где объявили об открытии границ для грузинских граждан: Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии. Для жителей других стран Евросоюза, которые решили пока не возобновлять сообщение с Грузией или ввели для ее граждан обязательный карантин, Тбилиси ввел зеркальные меры.

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