Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Американским школам, закрывшимся из-за распространения коронавируса, может быть урезано финансирование с случае, если они не откроются к новому учебному году. Об этом 8 июля написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Финансирование может быть урезано, если не откроются!» — объявил американский лидер.

По словам Трампа, школы будут испытывать трудности в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, однако их руководители должны думать об американских детях и семьях так, как это делают в Германии, Дании, Норвегии и Швеции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что количество выявленных фактов заражения коронавирусом в США 3 млн.