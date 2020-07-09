Вашингтон, 9 июля 2020, 08:53 — REGNUM Американским школам, закрывшимся из-за распространения коронавируса, может быть урезано финансирование с случае, если они не откроются к новому учебному году. Об этом 8 июля написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
«Финансирование может быть урезано, если не откроются!» — объявил американский лидер.
По словам Трампа, школы будут испытывать трудности в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, однако их руководители должны думать об американских детях и семьях так, как это делают в Германии, Дании, Норвегии и Швеции.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что количество выявленных фактов заражения коронавирусом в США 3 млн.