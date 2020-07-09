Махачкала, , 08:50 — REGNUM Избран новый председатель Общественной палаты (ОП) Дагестана. Решением нового состава палаты пост занял бывший первый заместитель мэра Махачкалы Абдулмуъмин Ибрагимов, сообщил общественный деятель, член ОП Шамиль Хадулаев.

Ранее был сформирован седьмой состав ОП Дагестана. В него вошли 45 человек: по 15 членов утвердили глава республики и Народное собрание региона. Парламент определил 15 человек из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.

«Председателем Общественной палаты РД избран Абдулмуъмин Ибрагимов. Других кандидатур выдвинуто не было», — написал Хадулаев на своей странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2015 года Абдулмуъмин Ибрагимов был назначен первым вице-мэром Махачкалы. В январе 2019 года он стал одним из 40 участников конкурса на должность главы города, прошел в тройку финалистов, однако в последний момент снял свою кандидатуру в пользу нынешнего мэра Салмана Дадаева. В декабре того же года он покинул мэрию Махачкалы и возглавил аппарат ОП Дагестана.

Читайте также: Названо имя директора нового филиала «Россети Северный Кавказ» в Дагестане