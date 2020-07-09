Сеул, , 08:48 — REGNUM 8 июля глава МИД Южной Кореи провела телефонный разговор с катарским коллегой, с которым обсудила сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В рамках разговора, Кан Гён Хва поблагодарила правительство Катара за оказание помощи в эвакуации сограждан и введение исключений для въезда южнокорейских бизнесменов на территорию страны. Она также обратилась с просьбой оказать поддержку предприятиям Южной Кореи в получении крупномасштабных заказов.

Представители двух стран также обсудили недавние подписание соглашения о заказе более ста танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) между компаниями Южной Кореи и Катара и договорились укрепить сотрудничества в рамках «Группы друзей солидарности за глобальную безопасность в области здравоохранения».

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