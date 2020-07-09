Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Власти Соединенных Штатов ёв ближайшее время объявят о новых ограничительных мерах против Китая, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

«Вы услышите о некоторых грядущих действиях, касающихся Китая. Я могу это подтвердить», — сказала она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

О каких именно санкциях идет речь, Макинани не уточнила.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля Сенат США принял законопроект о санкциях против Китая в связи с законом об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

В случае подписания главой Белого дома Дональдом Трампом, документ ограничит действия американских банков и компаний, которые сотрудничают с китайскими чиновниками, имеющими отношение к расширению закона о нацбезопасности в специальном административном районе Китая.

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