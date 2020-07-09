Париж, , 08:24 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отрицает какую-либо предвзятость Франции в ливийском конфликте, утверждая, что ведет переговоры со «всеми игроками», сообщает Le Figaro.

«Я много слышу о том, что Франция выбрала лагерь маршала Хафтара. Важно переосмыслить все это», — заявил глава МИД Франции на заседании Сената.

«Мы поддержали ливийскую национальную армию, признанную на международном уровне за ее борьбу с терроризмом», — добавил Жан-Ив Ле Дриан.

Издание отмечает, что президента Франции Эммануэля Макрона и Жан-Ив Ле Дриана регулярно критикуют за то, что они дали международную легитимность маршалу Хафтару.

«Я общаюсь регулярно со всеми игроками. Мы разговариваем друг с другом, мы пытаемся сделать что-то», — настаивал Жан-Ив Ле Дриан.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе совместной видеоконференции министры иностранных дел Франции, Германии, Египта и Иордании обсудили текущее состояние ближневосточного мирного процесса и его региональные последствия.

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