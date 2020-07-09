Пекин, , 08:12 — REGNUM Отношения Китая и США в текущем периоде сталкиваются с самыми серьёзными вызовами с момента установления дипломатических контактов, заявил 9 июля министр иностранных дел Китая Ван И на форуме аналитических центров двух стран.

«Сможет ли этот большой корабль китайско-американских отношений, который находится в плавании больше 40 лет, сохранить правильный курс, касается не только народов двух стран, но и будущего всего мира и человечества», — приводят слова министра на официальном сайте ведомства.

Ван И добавил, что некоторые официальные лица в Вашингтоне высказываются исходя из идеологических предубеждений, нанося вред двусторонним отношениям и создавая образ врага по другую сторону океана.

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Сегодня, отметил китайский министр, двум странам нужно не пытаться изменить друг друга, а найти путь сосуществования различных систем и различных культур.

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