Пермь, , 08:12 — REGNUM Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин во время визита в Прикамье отметил высокую значимость пермской площадки (ПАО «Протон-ПМ» в Новых Лядах) в ракетно-двигательном строении, сообщает пресс-служба краевой администрации.

«Протон ПМ» — это очень важная точка всего нашего ракетно-двигательного строения. Здесь находится мощная стендовая база. Сюда должно переехать всё серийное производство двигателя РД-191. К моменту запуска производства оно должно быть не только сертифицировано, должны быть подготовлены люди, способные делать этот двигатель и доводить его до совершенства. Тогда мы получим в процессе всех испытаний ракету, которая будет иметь и технические характеристики, и ценовые параметры, обеспечивающие конкурентоспособность на мировом рынке», — сказал Рогозин.

Исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский проинформировал о ходе строительства на предприятии. На сегодняшний день реализуется завершающий проект (строится основной корпус). Он позволяет применять на практике полный цикл изготовления двигателя РД-191. Ввоз в строй нового корпуса запланирован до марта 2021 года.

«Мощность корпуса рассчитана на 40 двигателей в год. Корпус строится как универсальный адаптивный центр производства любого ракетного двигателя. Основная концепция была настроена на то, чтобы обеспечить конкурентоспособную цену двигателя. Весь проект реализуется, чтобы обеспечить первенство страны в освоении космоса», — подчеркнул он.

Напомним, проект «Технополис «Новый Звёздный» инициирован в 2012 году. Он включен в число 25 пилотных инновационных территориальных кластеров, утвержденных правительством России. Ключевой проект кластера по производству узлов и агрегатов двигателя РД-191 для перспективных ракет «Ангара» признан приоритетным для региона инвестиционным проектом.

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