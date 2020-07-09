Канберра, , 08:13 — REGNUM Австралийские власти 9 июля объявили о приостановке действия договора об экстрадиции с Гонконгом в связи с принятием КНР нового закона о национальной безопасности. Об этом сообщает газета The Sydney Morning Herald.

По словам премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, которые приводит газета, возможность широкого толкования нового закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может привести к задержанию на его территории австралийских граждан, что «вызывает у нас серьёзное беспокойство».

«В создавшихся условиях Австралия приостанавливает действие соглашения с Гонконгом об экстрадиции», — заявил Моррисон.

Также он отметил, что жители Гонконга, которые в настоящее время находятся в Австралии по рабочей или учебной визе, теперь получат возможность продлить её на пятилетний срок с перспективой получения в дальнейшем вида на жительство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее австралийские власти заявили о готовности принять у себя жителей Гонконга, которые недовольны новым законом Китая о национальной безопасности.

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