Москва, 9 июля 2020, 08:09 — REGNUM Молодежь, поддерживающая потенциального кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена, не образованы и антидемократичны заявил колумнист Forbes Ариэль Коэн в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Эта молодежь настроено совершенно антидемократично, хотя и выступает за свободу и демократию, в частности, она поддерживает, когда людей увольняют с работы за инакомыслие, если их суждения и убеждения не совпадают с их собственными.