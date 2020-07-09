Москва, , 08:09 — REGNUM Молодежь, поддерживающая потенциального кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена, не образованы и антидемократичны заявил колумнист Forbes Ариэль Коэн в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Происходит смена поколений… Очень глубокий процесс. И поколение молодежи, которое с огромным перевесом поддерживает Байдена, а не Трампа, оно не получило достаточно хорошего исторического гуманитарного образования. Оно не понимает, что такое свободы. Оно думает, что это диктовать набор слов, которыми нужно пользоваться, и диктовать набор слов, которыми запрещено пользоваться», — заявил Коэн.

Эта молодежь настроено совершенно антидемократично, хотя и выступает за свободу и демократию, в частности, она поддерживает, когда людей увольняют с работы за инакомыслие, если их суждения и убеждения не совпадают с их собственными.