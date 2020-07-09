Нью-Йорк, США, , 08:02 — REGNUM Боевики террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обнаружены ряде городов на западе Ливии, заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри 8 июля в ходе выступления на заседании Совбеза ООН.

По его словам больше всего случаев появления террористов из этой организации зафиксировано в городе Сабрата. Министр отметил, что ситуация в Ливии таит угрозу для западных границ Египта и предупредил, что египетские власти не оставят без ответа любые попытки иностранного вмешательства в отношении своей территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня Самех Шукри заявил, что Египет не потерпит расширения террористической деятельности в Ливии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ливии призвали Египет оказать военную поддержку в случае атаки на Сирт