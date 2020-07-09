Таллахасси, США, , 07:42 — REGNUM Группа из прокуроров американского штата Флорида подала иск с требованием отменить проведение съезда Республиканской партии США, передает телеканал CNN.

Сообщается, что иск поступил в суд округа Дувал. Истцы утверждают, что проведение съезда 24−27 августа в Джексонвилле ставит под угрозу общественную безопасность в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Прокуроры требуют отменить ту часть съезда, на которой президент США Дональд Трамп объявит о выдвижении кандидатом от республиканцев на президентские выборы.

Также истцы требуют запретить мероприятия в закрытых помещениях, чтобы избежать распространения коронавируса нового типа. Телеканал отмечает, что иск был подан на фоне рекордного роста числа зараженных SARS-CoV-2 в штате Флорида.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля старейший сенатор-республиканец Чак Грассли впервые за 40 лет отказался принять участие в съезде Республиканской партии США. Он заявил, что соответствующее решение принято в связи с пандемией COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Старейший сенатор США отказался от участия в съезде республиканцев