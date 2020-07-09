Сеул, , 07:41 — REGNUM Возможность урегулирования ситуации на Корейском полуострове и начала нового диалога с КНДР обсудили спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигэн и начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Со Хун, 9 июля сообщает агентство Yonhap со ссылкой на свой источник в южнокорейском правительстве.

В ходе встречи в Сеуле Бигэн подчеркнул, что американские власти готовы в любой момент возобновить контакты с КНДР. При этом спецпосланник подтвердил позицию США Вашингтона по защите Южной Кореи от внешней агрессии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля Стивен Бигэн заявил, что американские власти продолжат предпринимать меры для достижения мирной денуклеаризации на Корейском полуострове.

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