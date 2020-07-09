Чебоксары, , 07:41 — REGNUM Чувашское правительство обратится с ходатайством к президенту Владимиру Путину о присвоении городу Чебоксары почётного звания «Город трудовой доблести». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение было принято на заседании регионального Кабинета министров по итогам рассмотрения обращения депутатского корпуса Чебоксар.

В центре Чебоксар ИА REGNUM

С инициативой о присвоении столице республики почётного звания обратилось собрание депутатов Чебоксар. Глава минтруда Чувашии Алёна Елизарова, которая являлась докладчиком по данному вопросу, отметил, что в годы войны Чебоксары стали центром эвакуационной промышленности предприятий военно-промышленного комплекса.

«Жители города хорошо понимали, что фронту нужны огромные людские и материальные ресурсы. Конечно, каждый стремился работать, не покладая рук, невзирая на трудности. В пределах города были обустроены 14 заводов, которые совместно с местными промышленными объектами выпускали военную продукцию. К концу 1941 года 80% всей выпускаемой продукции города была ориентирована на нужны фронта. Это было производство авиабомб, артиллерийских снарядов, патронов для стрелкового оружия, установочных изделий для танков и самолётов.

Трудовой подвиг рабочих коллективов был отмечен также орденом Трудового Красного знамени, многие горожане за свой доблестный труд в годы Великой Отечественной войны награждены государственными наградами. 250 человек получили ордена и медали СССР, около 2 тыс. человек — почётные грамоты Верховного совет СССР, более 20 тыс. человек — медали за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны.

Присвоение почётного звания «Город трудовой доблести» будет являться стимулом для будущих поколений приумножать традиции города. Наличие оснований для присвоения звания проверено Российской академией наук, соответствующее положительное заключение также имеется», — сказала министр труда.

Она предложила поддержать инициативу депутатов Чебоксар и обратиться с соответствующим ходатайством к президенту России Владимиру Путину. Первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, который вёл заседание, подчеркнул, что «мы приложим все усилия, чтобы это утверждение состоялось».

Ранее также отмечалось, что все танки, которые выпускались в Советском Союзе, были оснащены продукцией Чебоксарского электроаппаратного завода, образованного в декабре 1941 года на базе эвакуированных цехов Ленинградского завода «Электрик» и Харьковского электромеханического завода им. Сталина. За успешное выполнение задания по обеспечению аппаратурой авиационной и танковой промышленности завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Чебоксарский ликеро-водочный завод в годы войны выпускал «коктейли Молотова». На Чапаевский завод (в годы войны завод по производству боеприпасов № 320) было возложено оснащение дзотов и других оборонительных сооружений Сурского рубежа. Напомним, трудовой подвиг строителей оборонительных рубежей в Чувашии будет увековечен на государственном уровне.

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Как сообщало ИА REGNUM, рубежи обороны строились в Чувашии с 28 октября 1941 года по 25 января 1942 года и в случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани. Это была масштабная по объёму (протяжённость 380 км) и ударная по срокам (три месяца с момента мобилизации) всенародная стройка (задействована треть оставшегося в тылу трудоспособного населения). Всего было призвано на строительство 170 тыс. человек.

Напомним, в список первых 20 городов, которые в год 75-летия Победы получат почётное звание «Город трудовой доблести», вошли восемь городов Поволжья.

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