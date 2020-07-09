Гонконг, Китай, , 07:39 — REGNUM Рейсы в Гонконг американских авиакомпаний United Airlines и American Airlines были временно прекращены после того, как власти специального автономного района КНР обязали экипажи прибывающих в его международный аэропорт самолётов проходить тестирование на новый коронавирус. Об этом 8 июля сообщает газета Politico.

По информации перевозчиков, на которую ссылается издание, самолёты American Airlines не будут летать в Гонконг до 5 августа, а United Airlines — до 10 июля.

Отмечается, с 8 июля по распоряжению властей Гонконга все прибывающие экипажи должны в обязательном порядке сдать тест на коронавирусную инфекцию, отказавшиеся могут быть подвергнуты тюремному заключению и штрафу. При выявлении заражённого члена экипажа он будет госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, в специальном административном районе (САР) Гонконг за всё время эпидемии было выявлено 1323 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 1167 человек, скончались семеро.

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